UUSARENDUSTE AEG ÜMBER ⟩ Tallinna korteriturul on uus liider

«Need suurusjärgud on püsinud aastases võrdluses ja isegi mitme viimase aasta võrdluses sarnased ja pole näha, et uued korterid turul võimu üle võtaks,» ütles kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov. Ta lisab, et kuigi arendajad eelistaksid näha inimesi uusi kortereid ostmas, näitab statistika, et kauplemine paneelmajade korteritega, on jätkuvalt väga oluline osa korteriturust.