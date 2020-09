Kolm linna, kolm proffi: Eesti tippkokad testivad uusarenduste kööke

«Korteriköögist saab kodu süda vaid siis, kui ta on mõnus, ergonoomiline ja kvaliteetne,» rõhutas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. «See on esimene kord, kui kokad kutsututakse uusarenduste kööke testima, ja kokad on ausalt öeldes väga põnevil.»