Ema unistus sai lõpuks teoks: tuntud Eesti blogija jagab hruštšovka köögi vinget uuenduskuuri

Kevadel tegin ma üleskutse enda Facebooki seinal, kus ma palusin abi, et kas kellelgi on hästi pisike köök ning on selles mitte väga ammu remonti teinud ja nagu alati – te ei vedanud alt. Nii palju soovitusi, nii palju ideid ja nii suur huvi, sest selgus, et pisikesed köögid pole Eesti korterite maailmas sugugi haruldane nähtus. Hruštšovkades ju just sellised nelja- viieruutmeetriseid kööke tehtigi, sest missugusel nõukogude inimesel on aega kodus süüa vaaritada? Kui tahad süüa, lähed sööklasse!