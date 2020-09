Vaatamata sellele, et kuninganna Elizabeth II ja prints Philipi abielu on kestnud muljetavaldavad 72 aastat, on nad suure osa sellest ajast erinevate kuninglike kohustuste tõttu pidanud üksteisest eraldi olema. Maailma tabanud pandeemia on paarile andnud harukordse võimaluse võtta hingetõmbepaus ning koos rohkem aega veeta.