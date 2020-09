Ideekonkurss: Fahle Park otsib põnevat lahendust endise paberivabriku seina kaunistamiseks

«Ühelt poolt unikaalsete paekivihoonete kogum, mille loojaks on Eesti juugendarhitektuuri suurkuju Jacques Rosenbaum, teisalt moodne Fahle Park oma sümbolitega – sellest inspireeritud lahendus seinale tuua võiks olla põnev kunstiline väljakutse,» usub Mihailov.

«Meie sooviks on visuaalselt ka linnaruumi kujundada, kuna Fahle park on kahtlemata üks Tallinna maamärke, nii et kutsun üles kavandeid looma ja konkursil osalema.»