Pitt on koos oma endise abikaasa Angelina Joliega Prantsusmaa asuva Château Miravali nimelist veinimõisa kaasomanikud. Mõisa kolmandaks omanikuks on veinimeister Marc Perrini, kelle käe all on Château Miravali mõis aastaid kõrge kvaliteediga šampanjasid tootnud.

Brad Pitt on Fleur de Miravali nimelise šampanja väljatöötamisel võtnud juhtrolli, kirjutab Decanter. Näitleja sõnul on tegemist tõsise projektiga, mitte järjekordse «staariveiniga». Uue šampanja väljaarendamisega on seotud nii Château Miravali kaasomanik Marc Perrini, kui ka Rodolphe Péters, kelle pere on piirkonna üks tuntumaid šampanjatootjaid. Kuigi Angelina Jolie on jätkuvalt Château Miravali kaasomanik, ei ole tal Pitti ettevõtmisega otsest seost.