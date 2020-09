Nõmme muuseumile puhutakse elu sisse

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis tõdes, et Nõmme muuseumi rendile andmine Nõmme kultuurikeskusele annab muuseumile suurema rolli kohalike elanike igapäevaelus.

«Muuseumi tegevus vajab kaasajastamist, sest senine väljund ei toeta enam Nõmme elanike vajadusi. Üheks murekohaks on muuseumi madal külastatavus. Muuseumilt oodatakse palju enamat, see ei ole ainult füüsiline ruum, kuhu tulla ja näha mõnda väljapanekut. Kiires elutempos soovime me kogeda muuseumi vaimsust ja tegevust igal pool,» rääkis Šillis.

Linnaosa vanem ütles, et muuseumi ruumide rendile andmisega saab Nõmme muuseumit elanikele lähemale tuua tegevustega, mille puhul inimene spetsiaalselt Nõmme muuseumisse ei tuleks. Näiteks saab muuseumis korraldada erinevaid teemaõhtuid, kultuurikeskuse huviringe ja palju muud.

«Nõmmel on ajaloolist väärtust, mida tuleb järeltulevatele põlvedele säilitada. Arutelu koht on, kas Nõmmel oleks vaja enda ajaloolast selle kõige jäädvustamiseks ning säilitamiseks. Tänaseni on seda kohust vabatahtlikus vormis kandnud austatud ajaloolane Leho Lõhmus,» rääkis Šillis.