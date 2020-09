Pilt on illustratiivne.

Tallinna kinnisvaratehingute statistikast selgub, et kui keskmiselt on tänavu kaheksa kuuga tehtud 28 protsenti vähem tehinguid kui mullu samal ajal, siis enam kui 250 000 maksvate luksuskorterite müük on hoopis seitse protsenti tõusnud.