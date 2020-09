Kohanduv linn: 20 000 eurose auhinnafondiga arhitektuurikonkurss kutsub puitmoodulite abil paindlikke ehitisi disainima

Võistlus «Kohanduv linn» kutsub arhitekte ja tudengeid üle kogu maailma otsima viise, kuidas luua mitme otstarbega hooneid, mis suudavad linnakogukondade muutuvate vajadustega kohaneda. Võistluse korraldajad on Metsä Group, Aalto Ülikool ja Soome Keskkonnaministeerium. Osalejate ülesandeks on valida keskse asukohaga tühi maatükk mõnes linnapiirkonnas ja disainida sinna uuenduslik puitmoodulitest hoone või hoonete süsteem, mida on lihtsalt võimalik kogukonna muutuvate vajadustega kohandada. Lisaks visuaalsetele ja funktsionaalsetele kriteeriumidele peab hoone disain näitama kohandatavust, modulaarsust ja jätkusuutlikkust.

Lisaks kohandatavusele peab linnaehitus muutuma tõhusamaks ja keskkonnasäästlikumaks. Ehitustööstus on enam kui 30 protsenti süsihappegaasi heitme allikaks maailmas. Puit aga teeb hoopis vastupidist – see seob süsinikku. Töödeldud puit on konkurentsivõimelise hinnaga, kuna tehases valmistatud elementide ja moodulite abil saab kiiresti ehitada. Niisugused elemendid on paindlikud ja võimaldavad luua erinevateks otstarveteks kohandatavaid hooneid.