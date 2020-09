Tallinna botaanikaaed kutsub sügisandide teemapäevale

Meie tervis ja heaolu sõltuvad suurel määral toidust, mille oma toidulauale valime. Et teha paremaid valikuid, on kasulik tundma õppida väärtuslikke toidutaimi.

«Teemapäeval toimuvatel ekskursioonidel tutvustatakse tuntud söögitaimi nagu spargelkapsas ehk brokoli, tatar, lina, maapirn jpt. Võimalik on tundma õppida ka kaugemaid külalisi – tšiili hanemaltsa, õlisalveid, põldtutra, jakoonijuurt ja mitmeid teisigi väärtuslikke toidutaimi,» tutvustas teemapäeva kuraator Krista Kaur.

«Kell 12 algavas praktilises töötoas saab valmistada Lähis-Ida ja Vahemere köögis armastatud dolmasid. See on põnev toit, mis valmib erinevate täidistega täidetud viinamarjalehtedest. Töötoas tutvustatakse põnevaid fakte nii dolmade ajaloost kui ka viinamarjalehtede eripäradest,» rääkis Kaur. Töötoa läbiviija on viinamarjakasvataja Nele Jaago.