Väga hea põhjus, miks külmkapp köögipaberit täis toppida

Sügis on aeg, mil aiad on saadustest lookas. Aiast tuleb lausa nii palju toitu, et seda ei jõua õigel ajal ära süüa. Siinkohal tulebki mängu hea ja ustav köögipaber, kuna seda saab kasutada köögiviljade säilivusaja pikendamiseks, kirjutab RD .

Mida selleks tegema peab? Väga lihtne! Ava oma külmutuskapi uks ning suuna pilk alla. Ilmselt vaatab sulle sealt vastu kaks sahtlit – need on mõeldud köögiviljade hoiustamiseks. Selleks, et sinu aiasaadused kauem värsked püsiksid, tuleb need sahtlid seest poolt köögipaberisse mässida. Sedasi püsivad köögiviljad kauem värskena ning sahtel vajab harvem puhastamist.