Unise küla elanikud said šoki, kui nende kodu lähedalt leiti maharaiutud peaga laip

Kohaliku politseiosakonna esindaja sõnul algatati juurdlus, kuid tapetu isik ning kuriteo motiiv on veel selgusetu. Kuigi ametivõimud pole öelnud, mis seisus keha leidmise hetkel oli, sõnas politsei esindaja, et isiku tuvastamine on pikk protsess.

Anonüümseks jäänud kohalik elanik ütles Daily Mailile antud intervjuus, et ei ole oma kodukülas eal midagi sellist näinud. «Meie külas pole kunagi midagi sellist juhtunud. Politseiautod on igal pool ning otsiti läbi väga suur maa-ala. Me oleme kõik šokis. Kuulsime, et esmalt leiti ohvri pea ning siis ülejäänud keha. Ma ei kujuta ette, mida need ehitajad tundsid, kui nad ohvri pea leidsid – see oli kindlasti kohutav.»