Aiapidajad arutlevad ikka ja jälle, kas lehti riisuda või mitte, sest talvituvate kasulike putukate seas on ka kahjulikke, kes riisumata lehtedes mõnusa peidupaiga leiavad. On puid, mille lehed kõdunevad väga kaua, ja kui sellised puud aias või selle ääres kasvavad, paneb see aiapidajale lisakoorma. Igatahes on nii sügisesed lehed kui viimane muruniide – kui need pole taimehaigustesse nakatunud – hea materjal kompostikasti. Lehed võib koguda ka eraldi, ladustada traatvõrgust kasti või musta kilekotti ja oodata nende kõdunemist. Vähese toitainesisaldusega lehekompost parandab hästi mulla struktuuri ja sobib ka multšimiseks.