Plaan Kadriorus puumaja asemele uusarendus rajada pahandab kohalikke

Kadrioru seltsi liige Sven-Olav Paavel ütles ERR-ile, et Köleri tänava enamus maju on välja ehitatud 1930. aastatel ning asuvad reas nagu nukumajad. Maja number 15 ehitati Paavli sõnul aga varem ja asub seetõttu teistest majadest veidi tagapool.

«2018. aastal alustati detailplaneeringuga, tehti eskiis, põhijoonis ja seletuskiri. Nende järgi on uus maja on moodne variant nendest eestiaegsetest majadest. Nüüd arendaja taotles suvel detailplaneeringu pikendamist ja on koostanud uue eskiisi ja uue seletuskirja,» ütles Paavel, ja lisas, et uue plaani järgi oleks maja teistsugune ja kõvasti modernsem.