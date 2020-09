Jaak Juske: kas Tallinn laseb pealinna vanimal puitmajal lihtsalt ära laguneda?

«Pealinna vanim, enam kui 300 aasta eest ehitatud puitmaja Uuel tänaval on hindamatu väärtusega. Kahjuks oleme pidanud juba aastaid vaatama, kuidas selle räämas hoonega midagi ette ei võeta. Meie ajaloopärandiga nii käituda on täiesti hooletu,» ütles Tallinna volikgou liige Jaak Juske.

«Just seepärast küsisingi linnapealt, mida linn on ette võtnud, et omanikku survestada kaitsealust maja korda tegema, kas linn on omanikule abi pakkunud ning kas linn on valmis vajadusel kaaluma sundvõõrandamist.»