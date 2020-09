Telekokk soovitab: minge toidupoodi tühja kõhuga!

Telekokk Jeff Mauro on aga arvamusel, et toidupoodi tuleb just tühja kõhuga külastada. Koka sõnul on nii suurem võimalus, et asetad oma toidukorvi asju, mida su käsi tavaliselt ostma ei tõuse. «Toidupoodi tuleb minna väga näljasena. Sedasi paned suurema tõenäosusega ostukorvi asju, mida sa varem proovinud ei ole. Just nii saad oma toidulaua mitmekesisemaks muuta,» räägib ta.