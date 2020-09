«Kohtades, kus puid on palju ja sügisene lehevaip üsna paks, hõlbustab puhur koristustöid oluliselt. Iluaianduses ja linnaaedades on samuti puhur mugav töövahend,» selgitas lehepuhureid maale toova ettevõtte OÜ Farron Tehnika turundusjuht Mart Kelk, lisades, et puhurid on lisaks aedadele ja haljasaladele kasutusel ka ehitustel, raudteedel ja staadionitel.