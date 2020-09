Oled mõelnud, millised olid sisekujundustrendid sinu sünniaastal? Nüüd on sul selleks võimalus! IKEA on pannud kokku toreda kollektsiooni oma iga-aastastest kataloogidest ning need internetti kõigile vaatamiseks üles riputanud. Esimene kataloog pärineb aastast 1950.