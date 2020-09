Kas lennuk, buss või jaht? Vaata, mis imemasin just turule tuli

Autotootja uusim karavanimudel on 2017. aastal välja lastud Vario Signature 1200 mudeli täiustatud versioon. 12 meetri pikkune ratastel kodu kaalub 26 tonni ning mahutab mugavalt vähemalt kuus inimest, vahendab New Atlas. Luksusliku karavaniga reisimine on kindlasti lust, kuid kitsukeste Euroopa tänavate vahel võib liikumine sellise monstrumiga keeruliseks osutuda.