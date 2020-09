PILDID ⟩ Nõukaajal tuleroaks langenud Kurista mõisa kohale ehitati 80ndatel väga omapärane majandihoone

Kurista mõisa on esmakordselt märgitud 14. sajandil ning alates 1632. aastast kuulus mõis von Taubede perekonnale. Nõukogude ajal kuulus rüütlimõis metsamajandile. Pika ajalooga mõisa tabas aga 70ndatel katastroof, kui see pea täielikult maha põles. Tules hävinud hoonet hakati taastama 80ndatel, mille käigus säilitati osa algupärase hoone müüridest.

Endine majandihoone on korralikult säilinud, kuid vajab hädasti kaasajastamist. Õnneks või kahjuks ei ole endine mõisahoone muinsuskaitse all, seega on uuel omanikul selle renoveerimisel täiesti vabad käed.