Rahapesu tõkestamine kinnisvaras: miks, kuidas ja millal?

Sellise kohustuse paneb isikutele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Seaduse laiem eesmärk on Eesti Vabariigi finantssüsteemi läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamine. Ehk lihtsamalt öeldes: seaduse nõuete täitmine peab vähendama riski, et Eesti finantssüsteemi kasutataks rahapesuks või terrorismi rahastamiseks. Selleks sätestab seadus erinevatele isikutele teatud kohustused, sh juba Teie poolt välja toodu isikusamasuse tuvastamise ning vara päritolu tuvastamise kohustuse. Need ja teised hoolsusmeetmed kuuluvad üldjuhul kohaldamisele ärisuhte loomisel, tehingute juhuti tegemisel (ärisuhteväliselt) summas üle 15 000 euro, andmete ajakohastamisel või rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral (seadus sätestab veel mitmeid erisusi, kuid eeltoodu on üldpõhimõtteks).