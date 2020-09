Lõikelauana reklaamitud tootel oleval sildil on kirjas, et seda ei tohi lõikelauana üldse kasutadagi. Kummaline, miks sellist asja üldse lõikelauana reklaamitakse? Vähe sellest, et antud puitalus noatera ei kannata, ei tohi seda ka voolava vee all pesta.