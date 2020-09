Noblessneri sadamalinnak võitis Baltimaade mainekaima kinnisvaraauhinna

Noblessneri areng suletud tööstuspiirkonnast inimsõbralikuks sadamalinnakuks on olnud kiire ja sujuv. See on Tallinna esimene merele avatud piirkond, kus jalakäijad ja kergliiklus on eraldi autoliiklusest. Ajalooline tööstusarhitektuur moodustab ühtse terviku jahisadama ja uusarendustega, kortermajade parkimine on täielikult viidud maa alla.

Enam kui kümme aastat on Noblessneris toimunud maailmatasemel muusika- ja kultuurisündmused, täna tegutsevad siin Kai kunstikeskus, Põhjala pruulikoda, PROTO avastustehas, galeriid ja mitmed Tallinna parimad restoranid. Noblessneri jahisadamas on 130 kaikohta, aastaks 2025 on kaikohti planeeritud üle 300. Noblessneri merepromenaad on linna üks armastatumaid jalutuspiirkondi.

Noblessneri sadamalinnaku omanik ja arendaja on BLRT Grupp, koostöös Merko Ehituse ja teiste partneritega. FOTO: Martin Dremljuga

Sadamalinnaku esimese arendusetapi 2014–2019 kogumaht on 53 000 ruutmeetrit, sellest kortereid 33 000 ruutmeetrit ja äripindasid 20 000 ruutmeetrit. Täna on alustatud järgmise arendusetapiga, see lõpeb 2025. aastal.