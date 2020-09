Eksperimentaalne uusarendus lubas inimestele süngete seintele avanevad vaated asendada rohelusega. 826 korterist koosneva uusarenduse iga rõdu on kui pisike aed, täis imekauneid taimi. Kuigi kõik arenduse korterid on aprilli seisuga välja müüdud, on ainult kümme pere arendusse sisse kolinud, kirjutab Bangkok Post.