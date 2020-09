Õnnetus ei hüüa tulles: tudeng, võta initsiatiiv enda kätte ja tee korteri kindlustusest juttu

Pilt on illustratiivne.

Uus õppeaasta on alanud ning paljud tudengid on ennast oma esimestesse kodudesse, üürikorterisse, sisse seadnud. Heaperemehelik suhtumine oma ja võõra varasse on elementaarne, kuid õnnetusjuhtumite ja endast mittesõltuvate halbade üllatuste eest pole keegi täielikult kaitstud.