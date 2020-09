GALERII ⟩ Cheri juhtimisel renoveeritud Miami villa pandi müüki

Cheri kinnisvaraportfell on aastate jooksul olnud pea sama kirju kui tema karjäär. Naisele on kuulunud uhkeid ja eriskummalisi kinnistuid Hawaiist New Yorgini. Kõik elamised on Cher alati enda äranägemise järgi kujundanud. Pikalt minimalistlikku stiili eelistanud Cher tegi 90ndatel kannapöörde ja avastas enda jaoks klassikalise Maroko stiili, mida on siiani kõigis tema kodudes näha.