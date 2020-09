Sadajalgsed täidavad meie kodudes aga väga tähtsat ülesannet, mille tõttu tuleks need pisikesed tegelased rahule jätta. Nimelt on tegemist putuktoiduliste kiskjatega, kelle dieet koosneb põhiliselt prussakatest, koiliblikatest, kärbestest, majasoomukatest ja puitu närivatest termiitidest. Inimesele need loomad ohtu ei kujuta, kirjutab RD.