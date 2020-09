Inimesel on kombeks näha esemetes erinevaid mustreid ja asju, mis nendes tegelikult ei ole. Selle fenomeni nimeks on pareidoolia, mille järgi on inimajul kalduvus tõlgendada loodus- või tehiskeskkonnas esinevaid juhuslikke vorme ja kujundeid talle tuttavate tähenduslike mustrite, seoste ja kujunditena.