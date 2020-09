Nagu paljud teisedki koduomanikud, tellis ka tema endale remondimehed, kes suuremad viimistlustööd tema eest ära teeksid. Asjatundlik meeskond viis end kurssi naise soovide ja ootustega. Küsimuse peale, et millist värvi seinu ta tahab, vastas naine napisõnaliselt, et need võiksid olla valged, täpselt nagu enne.