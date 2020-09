GALERII ⟩ Vaata, milline näeb välja Eesti noobleim eakatekodu

Vastavatud eakatekodus on ühe- kuni kolmekohalised kaasaegsed toad. Elanike kasutuses on tava- ja soolasaun, raamatukogu, liftid korruste vahel liikumiseks ning suur saal kogunemisteks ja üritusteks. Värske söök valmib neli korda päevas toitumisterapeudi poolt igaks nädalaks eraldi koostatud menüü järgi oma köögis.

Tavatubade kõrval on Viimsi Pihlakodus Eesti esimesed eakate sviidid. Privaatsetes sviitides on luksuslikum sisustus, oma terrass, isiklik köök ja rohkem avarust. Kõik moodsa Viimsi Pihlakodu toad on varustatud teleritega ja kaasaegse kutsungisüsteemiga.