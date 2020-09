«Tallinna ja Harjumaa uusarenduste turg on üldjoontes taastunud – ostjad on taas liikvel ja kevadine mitmekordne aktiivsuse langus on selleks korraks möödas, seda enam, et uut vara ei tule arendajate ettevaatlikkuse tõttu enam varasemas tempos peale,» ütles Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.