Veronika Arumets on koos abikaasaga Harjumaa uusarendusse imeilusa heledates toonides kodu loonud. Öeldakse, et ükski kodu ei saa kunagi valmis, kuid vähemalt kontorinurgaga on noorpaar ühele poole saanud. Kirglik kodukujundaja räägib, kuidas funktsionaalne ja ilus kodukontor valmis ning mida tuleb selle loomisel silmas pidada.