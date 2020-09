Põhja-Tallinna pärl tõuseb tuhast: täna algavad Kopli Kase pargi ehitustööd

«Pargi keskväljaku ja teede äärde rajatakse tegevustaskud, mille atraktsioonide puhul püüame tegutseda nii, et need sobiksid vaba aja veetmiseks erinevatele vanuserühmadele.»

Pargi alale jääb looduskaitsealune kivikülv. Peale rändrahnude, millest suurima kõrgus on üle kahe meetri ja läbimõõt neli meetrit, on pargis looduslikult säilinud hulk jääaegseid kivikülve, mis on praeguseks kaitse alla võetud. Projekti koostamisel on arvestatud, et võimalikult palju kive tuleb jätta samasse kohta, teisaldatavad kivid paigutatakse pargi haljasaladele. Park saab valmis 2021. aasta juuliks.