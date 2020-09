9 märki, mis viitavad, et nõudepesumasin vaagub hinge

Nõudepesumasin on üks igati tore koduabiline, mis on vabastanud inimkonna tüütust nõudepesemisest. Muidugi ei saa iga majapidamine omale seda luksust lubada, kuid need, kelle kodus nõudepesumasin olemas on, armastavad seda nagu ligimest.