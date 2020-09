Ajakirjale Vanity Fair saadetud avalduses tunnistab Perelman, et aastate jooksul kogunenud varast on saanud koorem. Hoomamatult suure kunsti- ja kinnisvaraportfelli otsas istuv ärimees müüb pea kogu oma vara maha, et rahulikult vanaduspõlve veeta.

«Sain aru, et olen liiga kaua asjadest kinni hoidnud – kõike on lihtsalt liiga palju. Leian, et on aeg teha elus muudatusi ning anda kellelegi teisele võimalus neid ilusaid asju nautida,» sõnas 77-aastane Perelman Vanity Fairile saadetud avalduses.