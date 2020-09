Eesti uus disainilabor avaldab austust kadunud maailmale

Disainikoosluse MA+KE lab moodustavad Martin Tõnts, Nele Kont ja Kevin Pineda ning nende esimene kollektsioon «Exctinct» räägib liikide kadumisest. Kasutatud mustrites on ühendatud iidsed pigmendid ja geomeetria ning esimesena tutvustatakse kolme väljasurnud lindu – rändtuvi, dodot ja hiidalki.

Inspiratsiooni on kolmik leidnud mardipäevast Mehhikoni. «Muistsete maiade looming säilinud varemete ja skulptuuridena, Mehhiko värvikirev lahkunute austamiskultuur ja meie oma hingedeaeg koos mardipäevaga on meie loomingut vast kõige enam mõjutanud,» selgitas MA+Ke labi peadisainer Martin Tõnts.

Nii sündiski «Extinct», kus mustrite värvilisus on kontrastis teema süngusega, ent see on ka mälestusmärk möödunule ja üleskutse paremasse, loodust hoidvamasse tulevikku.