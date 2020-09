Tolmuimejaid fännav 8-aastane poiss avas oma äri ja rahvas jooksis tormi

Kõigest nädal hooldusteenust pakkuv Olli on tasku pistnud juba üle 200 naela (218 euro). Kolmelapselises peres kasvaval poisil abikätest puudust ei ole – kui vaja mõni raskem kruvi lahti keerata tuleb appi tema isa Start või ema Emma. Kõigest nädal tegutsenud hooldusteenuseäri on hoogsalt populaarsust kogunud.

Äripoisi pakutavateks teenusteks on ummistuste likvideerimine, kummiritvade vahetamine ja tolmukottide puhastamine, kirjutab Mirror. Ühe masina hoolduse eest küsib Olli kõigest kolm naela (3,27 eurot). Esimese nädalaga on poiss juba 50 tellimust vastu võtnud ning huvitundjaid on teist samapalju. Teenitud tulu eest tahab Olli oma tagaaeda remonditöökoja püsti panna.