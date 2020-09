Eesti pank: eluasemelaenuturg on kriisiaegse madalseisuga võrreldes elavnenud

Keskmine eluasemelaenusumma ei ole kriisiajal oluliselt muutunud, kuid uute lepingute arv oli sel suvel 17 protsenti väiksem kui aasta tagasi. Muid laene väljastati majapidamistele augustis 34 miljoni euro väärtuses, mis on aastavõrdluses ligikaudu kümnendiku võrra vähem.

Eesti ettevõtetele väljastati eelmisel kuul pikaajalisi laene ja liisinguid 132 miljoni euro väärtuses, mis on viimase kuue aasta madalaim näitaja. See väljendab ettevõtjate väikest investeerimisjulgust. Koroonapandeemia andis sellele tugeva löögi ja seetõttu on majanduse väljavaade jätkuvalt ebamäärane. Enamike sektorite laenumahud jäid augustis võrreldes kriisieelse ajaga tunduvalt väiksemaks.