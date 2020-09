HELDE TEGU ⟩ Tallinn kinkis Narvale ja Pärnule prügikaste

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul kingib Tallinn spetsiaalselt suitsukonidele mõeldud prügikaste oma headele sõpradele Eestis ja maailma eri paigus, eesmärgiga teadvustada, millist ohtu suitsukoni keskkonnale kujutab.

«Sigaretikonid on rahvusvaheliste uuringute järgi üks suuremaid keskkonnareostajaid ning üksainus suitsukoni võib mürgitada kuni tuhat liitrit vett. On hädavajalik, et muutuksid inimeste käitumisharjumused ja suureneks ennetustöö,» rääkis Belobrovtsev.

«Tallinn algatas suvel kampaania «Koni koht on prügikastis», millega loodame vähendada esmalt linnatänavatele ja sealt sadeveerestide kaudu Läänemerre jõudvate konide hulka. Kutsume üles igaüht hoolima keskkonna puhtusest ja viima prügi, sealhulgas sigaretikonid sinna, kus on selle õige koht – prügikast.»

Ballot Bin'id (hääletuskastid) on humoorikad prügikastid, mille idee sai alguse Ühendkuningriigist. Nende eesmärgiks on juhtida inimesi viskama konisid selleks ette nähtud kohta. Tegemist on koniprügikastiga, mille abil saab esitada erinevaid küsimusi, millele inimesed saavad vastata oma koni prügikasti poetades.

Olukorras, kus 50 protsenti Läänemere plastprügist moodustavad sigaretikonid ning 80 protsenti neist jõuab merre maismaalt, on Ballot Bin'id probleemile tähelepanu juhtimiseks väga vajalikud. Teiste linnade kogemus on näidanud, et nende kasutuselevõtt on vähendanud konireostust olenevalt asukohast 50-80 protsenti. Ballot Bin'i koniprügikaste leiab täna näiteks Berliinist, Kopenhaagenist, Viinist, Dublinist ja Bratislavast.

Tallinna linnaruumi paigaldatakse pilootprogrammi raames spetsiaalselt suitsukonidele mõeldud prügikaste kokku üheksa, praegu leiab neid näiteks Tallinna Linnavalitsuse maja eest ning Meloni keskuse ülekäigu juurest Tammsaare pargi poolses servas. Ballot Bin'e on Tallinn kinkinud veel Helsingile ja Gdanskile.