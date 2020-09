Ei saanud öösel und? Ilmselt tarbid täna 200 kilokalorit rohkem

Mitte keegi ei kahtle selles, et uni on oluline meie heaolule. Ometi teavad ainult vähesed, et üks halvasti magatud öö võib järgmisel päeval tekitada isu lisa toiduportsjoni järele. Uuringud näitavad, et kui sa magad öösel ühe tunni vähem, võid järgmisel päeval tarbida 200 kilokalorit rohkem.