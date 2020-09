Delfti tehnoloogiaülikooli teadur Hendrikxi eesmärgiks on viia inimkehad tagasi looduslikku aineringlusesse. «Meie käitumine siin planeedil ei ole pelgalt parasiitlik, see on ka lühinägelik. Me matame inimesi keskkonda reostavatesse karpidesse. Living Cocoon annab võimaluse saada taas loodusega üheks ja selle pinnast rikastada, mitte reostada,» räägib teadur disainiajakirjale Dezeen antud intervjuus.