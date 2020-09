Tartu vanalinna südamesse tuleb eriilmelise arhitektuuriga uusarendus

Linnaarhitekt Tõnis Arjus sõnab, et vanalinna elavdamine uute hoonetega on tervitatav ja vajalik kesklinna elus hoidmiseks.

«Tartu vanalinn oma mitmekesise keskkonnaga on kujunenud aegamööda ja muudkui areneb edasi ka tänasel päeval. Taaskord on tõestanud arhitektuurivõistluse vorm kui parim meetod võimalikult kõrgetasemelise lahenduse leidmiseks. Žürii valik langes lõpuks Kuu Arhitektide kasuks. Nende töö arvestab ühest küljest Lossi tn väärika tervikuga ja teisest küljest Professorite allee loodusliku keskkonnaga,» selgitas ta.

Arhitektuurivõistluse korraldaja ja Lossi 11 krundi esindaja Hannes Soosaar on samuti tulemusega rahul, eriti sümpatiseerib talle, et uus hoonestus koos sisehoovi, kohviku ja majadega väljendavad kasutajate elustiili.

«Eriilmelise arhitektuuri kasutamine majade puhul mõjub väga hästi ja on põhjendatud. Tegeletud on detailidega. Suur maja sobib hästi Toomemäe pargiga ja väike maja haakub Lossi tänava iseloomuga. Meil on hea meel, et ajalooline asukoht saab endale väärikad hooned,» lisab ta.