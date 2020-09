Eestlane on keskmisest suurem toiduraiskaja: suur osa toidust rikneb vale säilitamise ja hoiustamise tõttu

«Väga suur hulk toitu lendab kodudes prügikasti just seetõttu, et seda säilitatakse valesti. Kilekotti hallitama jäetud leivad-saiad, külmkapi tagumisele riiulile või sügavkülma «unustatud» toiduained, valedes tingimustes säilitamise tõttu riknevad puuviljad-juurikad, kõik see on kahjuks kodumajapidamiste argipäev,» tunneb EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla muret.