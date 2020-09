STIILINÄITED ⟩ Vaata, milliseid jäätmeid reostajad avalike prügikonteinerite kõrvale jätavad

Inimeste hoolimatus ja mitte süvenemine tekitab Harkmannis hämmeldust. «Kui arvata, et näiteks mööbli, pesumasina või WC-poti pakendikonteineri juurde toomine on hea lahendus nendest vabanemiseks, siis seda see ei ole. Teadmatusest või hoolimatusest tekkinud risustamise peab likvideerima keegi teine ning sellise käitumisega annavad inimesed jäätmetest vabanemise kohustuse lihtsalt edasi. Pakendikonteinerid on mõeldud pakendite kogumiseks ringlusse saatmise eesmärgil, mitte tarbetute asjade silma alt ära saamiseks,» rääkis ta.