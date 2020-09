Elamu, üldpinnaga 103-ruutmeetrit, läbis täieliku uuenduskuuri 2010. aastal. Maja ees on ruumikas terrass ja katusealune, kus on hea suveõhtuid veeta. Elamu esimesel korrusel on esik-koridor, avatud köök ja elutuba, duširuum, sauna eesruum, puuküttega saun ning WC.