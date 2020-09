VÕTA EESKUJU ⟩ Remonti läinud Tallink City hotell saatis vana mööbli abivajajateni üle Eesti

Suve hakul, kui kunagise Teenindusmaja hoone omanikega kokkuleppel võeti Tallink Grupi poolt vastu otsus Tallink City hotell järgmise suveni sulgeda ning selle aja jooksul omanike poolt täielikult renoveerida, oli koheselt selge ka see, et hotellis edaspidi kasutust mitte leidev mööbel ning sisustus võiks võimalikult suures ulatuses ringlusse jõuda.

«Oleme oma hotelle uuendades viimastel aastatel üha enam pööranud tähelepanu keskkonnasõbralikule lähenemisele ning üha enam otsinud võimalusi meile mittevajalike, kuid heas korras ja kasutuskõlbulike esemete taaskasutamiseks. Aastatega on meil välja kujunenud mitmeid häid partnereid, kes asjadele alati tänuväärse uue kodu või uue elu leiavad ning seeläbi kohati lausa inimestele tööd ja tegevust suudavad pakkuda. Hea näide sellest on meie tubli koostööpartner Lääne-Harju vald, kelle ambitsiooniks on saada Eesti kõige rohelisemaks vallaks ning kelle tegevust selle eesmärgi nimel me hea meelega toetame,» lausus Tallink Hotelsi juhatuse liige Ave Svarts.