Briti muusikamogul Simon Cowell on oma kinnisvaraportfellis tõsist puhastustööd tegemas. Eelmisel kuul müüd mees maha oma peamise Beverly Hillsi residendi. Kinnistu eest käidi välja 25 miljonit dollarit (21,45 miljonit eurot). Modernses villas on kokku viis magamistuba ja kaheksa vannituba. Pindala on villas kokku 893 ruutmeetrit, vahendab Dirt.