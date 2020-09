PÜHA MÜRISTUS ⟩ Toidupood müüb 6,5 euro eest vahtralehti

Ühendkuningriigi toidupoekett Waitrose tuli turule väga kummalise sügistootega, mis on saanud kriitilise vastuvõtu osaliseks. Nimelt müüb toidupoekett 6 naela, ehk 6,5 euro eest vahtrapuu lehti. Ühes kimbus on ettevõtte sõnul ainult värskelt korjatud lehed, mis on ideaalsed elamise kaunistamiseks. Kuid kilesse pakitud lehed on nii mõnedki poodlejad endast välja ajanud.