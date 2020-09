DISAINIPÄRL ⟩ Taani roheelektrijaama seinale ehitati maailma kõrgeim ronimissein

Copenhill nime kandev arendus ei ole pelgalt elektrijaam. Tegemist on ühtlasi ka vaba aja veetmise keskusega. Elektrijaam on linnaelanikele avatud ning selle katus on saanud äärmiselt populaarseks. Lapiku maastikuga Kopenhaagen on ammu päris küngast igatsenud, kus talvel kelguga alla lasta – nüüd on see neil elektrijaama katuse näol olemas.