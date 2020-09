Tallinn kutsub osalema korteriühistute fotokonkursil

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on fotokonkurss mõeldud kõikidele Tallinna linna korteriühistutele tunnustamaks initsiatiivikaid ühistuid ja lisaks innustada ka teisi linna korteriühistuid ning nende liikmeid oma õuealasid korrastama.

«Tallinn kandideerib 2022. aasta Euroopa Rohelise Pealinna tiitlile ning on igati loomulik, et linn omalt poolt toetab mitmekesise ja heakorrastatud avaliku linnaruumi arendamist. Kutsun üles kõiki pealinna korteriühistuid fotokonkursil osalema, kes omal initsiatiivil on kortermajade ümbrust rohelisemaks muutnud. Fotokonkursil enim populaarsust kogunud korteriühistud saavad linnapoolse tunnustuse ja auhinnad antakse üle 14. novembril Kaja Kultuurikeskuses toimuval Elamumajanduskonverentsil,» rääkis Võrk.